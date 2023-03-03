ISW: ВС РФ не торопятся окружать Артёмовск, а заставляют ВСУ отступать

Командование ВС РФ приняло решение не тратить силы на окружение Артёмовска (Бахмута), вместо этого российская армия будет заставлять ВСУ отступить из города, заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW).

"Российские силы, по-видимому, временно свернули усилия по окружению Бахмута с юго-запада. Вместо этого они сосредоточатся на том, чтобы оказать давление на ВСУ и вынудить их отступить из города", — гласит свежая сводка ISW.

Также аналитики из США отметили, что войска РФ продолжают наземные атаки северо-восточнее Купянска и наступательные операции в районе Кременной.

Ранее самый медийный командир украинского подразделения "Мадьяр" сообщил, что "вынужден" кинуть Артёмовск по приказу командования.