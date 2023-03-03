Суконкин описал бой снайперов 132-й бригады ВС РФ с боевиками ВСУ

1:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подготовленные снайперы могут обеспечить наступление российской армии на укрепленные позиции ВСУ. Об этом рассказал военный обозреватель Алексей Суконкин. Он описал недавний бой, который произошёл в одном из населённых пунктов в зоне спецоперации на Украине.

По его словам, две пары "тяжёлых" снайперов 132-й отдельной мотострелковой бригады поддерживали огнём из винтовок 338 lm и 50 bmg наступление пехоты.

Военнослужащие заранее оборудовали позиции, которые располагались расстоянии около километра до противника, а также изучили укрепрайон ВСУ. Основная часть населённого пункта находилась в низине. Суконкин отметил, что снайперы открыли огонь сразу же после того, как пехотинцы начали движение.

"Винтовка 338 работала по тем, кто был в окопах, 50 bmg била по амбразурам домов", — написал он в своём Telegram-канале.

Взаимодействие с пехотой позволило подавить огонь ВСУ по налаженному целеуказанию, указал эксперт. В результате боя снайперы с винтовками 50 bmg поразили 40 позиций, потратив на это 46 патронов. Своей работой обе снайперские пары фактически обеспечили занятие пехотой трёх улиц.

"Они заработали контузии, шла кровь из носа, но продолжали вести огонь. К слову сказать, из такой винтовки делать больше 10 выстрелов не рекомендуется, а здесь они сделали 46. Пара с 338 забаранила семь фашистов", — рассказал Суконкин.