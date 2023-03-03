Стороны конфликта на Украине не решились на крупное зимнее наступление. Линия фронта остаётся стабильной. Однако на некоторых участках боевого соприкосновения есть изменения. О них рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.
Части Западного и Центрального военных округов методично продавливают позиции противника в районе Кременная — Сватово. Армия России активно обороняется. Идёт медленное продвижение войск. Для РФ данный рубеж является плацдармом для возвращения позиций, утраченных осенью в Харьковской области, а для Украины — это исходный район для начала наступления на ЛНР, отмечает Коц.
Военные русской армии не исключают попадания ВСУ в ближайшей перспективе в крупный котёл.
"ВСУ активно перебрасывают технику в ночное время — как на наше направление, так и на юг, под Артёмовск. Каких-то решительных действий в настоящее время не ожидаем. Инициатива полностью на нашей стороне. У военных ВСУ здесь сильно меньше артиллерии. Видно, что экономят боеприпасы. Скоро угодят в котёл", — говорит военнослужащий.
В северных частях Артёмовска ВС РФ заняли Берховку и Ягодное, перерезав трассу на Славянск. До дороги на Часов Яр остаётся чуть больше километра. После её перерезания ВСУ останется либо капитулировать, либо пойти на прорыв.
Идут активные бои на Запорожском направлении, в основном у Орехова и Гуляйполя. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов отмечает увеличение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Они бьют по мирным населённым пунктам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.