РИА Новости: войска ВС РФ готовят большой котёл для ВСУ на линии фронта

1:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Стороны конфликта на Украине не решились на крупное зимнее наступление. Линия фронта остаётся стабильной. Однако на некоторых участках боевого соприкосновения есть изменения. О них рассказал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Части Западного и Центрального военных округов методично продавливают позиции противника в районе Кременная — Сватово. Армия России активно обороняется. Идёт медленное продвижение войск. Для РФ данный рубеж является плацдармом для возвращения позиций, утраченных осенью в Харьковской области, а для Украины — это исходный район для начала наступления на ЛНР, отмечает Коц.

Военные русской армии не исключают попадания ВСУ в ближайшей перспективе в крупный котёл.

"ВСУ активно перебрасывают технику в ночное время — как на наше направление, так и на юг, под Артёмовск. Каких-то решительных действий в настоящее время не ожидаем. Инициатива полностью на нашей стороне. У военных ВСУ здесь сильно меньше артиллерии. Видно, что экономят боеприпасы. Скоро угодят в котёл", — говорит военнослужащий.

В северных частях Артёмовска ВС РФ заняли Берховку и Ягодное, перерезав трассу на Славянск. До дороги на Часов Яр остаётся чуть больше километра. После её перерезания ВСУ останется либо капитулировать, либо пойти на прорыв.

Идут активные бои на Запорожском направлении, в основном у Орехова и Гуляйполя. Член главного совета администрации региона Владимир Рогов отмечает увеличение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Они бьют по мирным населённым пунктам.