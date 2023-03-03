Два сотрудника погранслужбы были ранены во время зачистки населенных пунктов Брянской области от украинской ДРГ

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два сотрудника Пограничной службы России пострадали при зачистке Брянской области от украинской диверсионно-разведывательной группы. У 39-летнего подполковника и 33-летнего прапорщика осколочные ранения рук. Они были доставлены в больницу, сейчас их жизням ничего не угрожает.

Также сообщается о ранении четырёх сотрудников Росгвардии. Их автомобиль подорвался на мине, оставленной украинскими террористами.

После нападения следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел по статьям "террористический акт", "умышленное уничтожение чужого имущества", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", "незаконное хранение оружия" и "незаконное хранение взрывчатых веществ".

Напомним, что 2 марта украинская ДРГ атаковала Брянскую область.