Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пинчук допустил, что ВСУ провели разведку боем в России и могут осуществить крупную атаку
Депутат Госдумы Афонин: призыв Запада к мирным переговорам — лицемерие и ложь
Алёна Хмельницкая поделилась грустными мыслями в годовщину СВО: "Сколько много горя!"
Захарова опровергла разговор Блинкена с Лавровым об Уилане: "Это ложь"
Сенатор Алексей Пушков: США панически боятся Китая из-за технологического преимущества КНР
РИА Новости: войска ВС РФ готовят большой котёл для ВСУ на линии фронта
Суконкин описал снайперский бой в зоне СВО на Украине
Два сотрудника погранслужбы были ранены во время зачистки населенных пунктов Брянской области от украинской ДРГ
ISW: ВС РФ не торопятся окружать Артёмовск, а заставляют ВСУ отступать

На военном кладбище в Харькове заканчиваются места для захоронений солдат ВСУ

Силовые структуры

На военном кладбище в Харькове заканчиваются места для захоронений украинских солдат. Об этом сообщает издание "Суспiльне новини".

На военном кладбище в Харькове заканчиваются места для захоронений солдат ВСУ

Местная администрация отмечает, что на территории кладбища командованию ВСУ выделили целый квартал, который был рассчитан на 700 мест. Однако участок уже заняли погибшие. Принято решение расширить "Аллею Славы" для новых захоронений. 

"Почти весь выделенный участок занял личный состав харьковской ТрО, 92 бригады ВСУ, подразделений местной нацгвардии и других вооруженных формирований", — говорится в материале.

Нацгвардеец Владислав Сысоев также подтвердил, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава. Он признал, что в Харькове похоронены его сослуживцы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
RV: разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Киев бросил под Артёмовск бойцов собственной "Гитлерюгенд" Ольга Лебедева Три мини-автомобиля "битлов" снова вместе Сергей Лебедев Долгожданный, народный, зрительский кинофестиваль — "Черноречье Фест" Анжела Якубовская
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
Последние материалы
В МВД показали кадры задержания украинского информатора в Херсонской области
Колясников: из Артёмовска сбежал самый медийный националист "Мадьяр"
Военспец Прохватилов призвал ударить по Киеву в ответ на теракт в Брянской области
Ходаковский: была уверенность, что Украина никогда не решится напасть первой
Марочко: ВСУ используют воду из луж из-за перебоев со снабжением под Кременной
Артамонов: на фронт в ЛНР стали поступать убийцы американских БМП Bradley
ТАСС: в небе над Коломной с большой вероятностью взорвался беспилотник
Киев бросил под Артёмовск бойцов собственной "Гитлерюгенд"
Певица Бьянка заявила, что планирует сделать липосакцию
Гуляют с собакой не только для того, чтобы она сходила "в туалет"...
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников