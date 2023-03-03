На военном кладбище в Харькове заканчиваются места для захоронений солдат ВСУ

На военном кладбище в Харькове заканчиваются места для захоронений украинских солдат. Об этом сообщает издание "Суспiльне новини".

Местная администрация отмечает, что на территории кладбища командованию ВСУ выделили целый квартал, который был рассчитан на 700 мест. Однако участок уже заняли погибшие. Принято решение расширить "Аллею Славы" для новых захоронений.

"Почти весь выделенный участок занял личный состав харьковской ТрО, 92 бригады ВСУ, подразделений местной нацгвардии и других вооруженных формирований", — говорится в материале.

Нацгвардеец Владислав Сысоев также подтвердил, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава. Он признал, что в Харькове похоронены его сослуживцы.