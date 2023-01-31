Стешин: ВСУ размещали свои позиции на гражданском кладбище на окраине Северодонецка

В посёлке городского типа Боровское, который расположен на окраине Северодонецка, боевики украинской армии размещали свои позиции на гражданском кладбище среди могил. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, ссылаясь на рассказ танкистов из батальона "Август" Народной Милиции ЛНР.

"Можно было закрепиться на высотках или в самом ПГТ, но они выбрали кладбище. Объяснение одно — луганские парни из уважения к предкам его пожалеют", — указал военкор в своём Telegram-канале.

Бойцы НМ ЛНР взяли позицию противника почти без разрушений, но им удалось уничтожить бронетранспортёр ВСУ с десантом внутри.

"Просто на кладбище взяли и выкопали окопы. Прямо по могилам. Нам некуда было деваться — или мы, или нас. Здесь мы поразили их БМП, чуть правее выгружался десант. Это ужас просто. Металлические столбы от оградок взяли", — рассказал солдат.