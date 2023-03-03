Страна.ua: по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлёта российского МиГ-31

Во всех регионах Украины слышны сирены воздушной тревоги. Об этом сказано на официальном украинском портале по оповещению населения.

Отмечается, что сначала тревогу объявили в Киеве и Киевской области, а уже через несколько минут она распространилась по всей Украине.

"Причина — взлёт российского МиГ-31", — сообщает издание "Страна.ua".

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, находящийся на вооружении российской армии.

17 февраля власти Украины уже объявляли тревогу из-за взлёта МиГ-31, способного нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Чиновники предупреждали граждан об угрозе российской атаки на критическую инфраструктуру.