Военкор Коц: миллионер с Рублёвки командует артиллерийским подразделением в зоне СВО

На Сватовском направлении одно из артиллерийских подразделений находится под командованием миллионера с Рублёвки, который прошлом получил военное образование. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.

54-летний бизнесмен по имени Юрий вложил большие денежные средства, чтобы оснастить своих солдат необходимым вооружением. Военкор подчеркнул, что миллионер, не задумываясь, поменял особняк на подвалы в районе Кременной.

"Когда не очень у нас всё получилось на первом этапе СВО, я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу, пригодятся здесь", — цитирует Коц слова Юрия в своём Telegram-канале.