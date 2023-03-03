На Сватовском направлении одно из артиллерийских подразделений находится под командованием миллионера с Рублёвки, который прошлом получил военное образование. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц.
54-летний бизнесмен по имени Юрий вложил большие денежные средства, чтобы оснастить своих солдат необходимым вооружением. Военкор подчеркнул, что миллионер, не задумываясь, поменял особняк на подвалы в районе Кременной.
"Когда не очень у нас всё получилось на первом этапе СВО, я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу, пригодятся здесь", — цитирует Коц слова Юрия в своём Telegram-канале.
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