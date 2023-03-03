Марочко: ВСУ используют воду из луж из-за перебоев со снабжением под Кременной

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики в районе Кременной испытывают острый дефицит воды и провизии из-за больших потерь в подразделениях тыла. Об этом заявил подполковник Андрей Марочко.

По его словам, график поставок для группировки ВСУ в регион перестал соблюдаться, несмотря на то, что сейчас у противника заканчиваются индивидуальные рационы питания, указал Марочко.

"Что касается воды, то уже используется дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах", — сообщил он в беседе с РИА Новости.