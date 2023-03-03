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Подоляка: украинские военные кладбища растут очень быстро

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Силовые структуры

На Украине очень много погибших — военные кладбища Незалежной растут невероятно быстро.

Подоляка: украинские военные кладбища растут очень быстро

Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка.

Ранее западные СМИ об этом старались не писать, но тут вторую неделю об этом немало публикаций, отметил обозреватель.

"Как инфобоец со стажем скажу, это не случайность, это команда. Какие цели при этом преследует Запад, пока непонятно. Примечательно, что сейчас в Харьков привозят очень много раненых и убитых поляков. Причём, именно поляков, англоговорящих практически нет", — подчеркнул Подоляка.

Он задаётся вопросом, может это как-то связано?

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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