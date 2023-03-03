ФСБ России опубликовала кадры из Брянской области — на видео расстрелянные украинскими националистами машины и взрывчатка.
Об этом сообщает издание РИА Новости.
Федеральная служба безопасности сообщила ранее, что в результате принятых мер вылазка боевиков ВСУ в Климовском районе Брянщины была пресечена.
"Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесён массированный артиллерийский удар", — пишет издание.
Также накануне сообщалось, что на месте инцидента обнаружено большое
количество взрывных устройств, идёт разминирование.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.