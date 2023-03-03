Карчаа: боевики ВСУ обстреляли сотрудников Запорожской АЭС

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии обстреляли сотрудников службы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Российская сторона готовит ответ на очередное преступление со стороны ВСУ. Об этом заявил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Ранее на территории ЗАЭС проходила ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли силовики станции. По словам советника, сотрудники СБ попали под автоматный огонь, затем были слышны выстрелы из пулемёта. Пострадавших в результате атаки нет.

"Я думаю, что итогом этого инцидента будет в обязательном порядке нота с российской стороны — оставлять без реагирования подобного рода вооруженные провокации, на наш взгляд, нельзя категорически", — сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".