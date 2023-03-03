Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что пленный российский лётчик, который якобы бомбил Харьковскую телебашню, осуждён на 12 лет.
В спецслужбе заявили, что лётчик сбросил 6 марта прошлого года на башню восемь бомб ФАБ-500. После этого самолёт был сбит, пилот сумел катапультироваться, но попал в плен. Других подробностей СБУ не сообщает.
Ранее Генпрокуратура Украины заявила, что в Киеве готовится суд над российским военным лётчиком, который катапультировался и приземлился на территории частного домовладения в Чернигове. Он якобы застрелил местного жителя.
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