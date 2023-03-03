Шурыгин заявил, что численность военнослужащих ВСУ для весеннего контрнаступления составит 140 тысяч человек

ВСУ готовят весеннее наступление. Военный эксперт и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин назвал численность войск Украины, которую Киев намерен задействовать в операции.

Он отметил, что противник подготовил большой ударный кулак. Шурыгин напомнил о получении Украиной 90 польских танков Т-72. В скором времени Варшава может предоставить ещё 45-48 "Леопардов". Кроме того, ВСУ располагают чешскими боевыми машинами. Таким образом, будет сформирован один полноценный танковый батальон.

На данный момент Киев формирует 15 или 16 новых бригад. К концу марта-началу апреля украинское командование получит два ударных корпуса.

"Все эти корпуса они пытаются полностью цифровизировать", — сказал Шурыгин в беседе с "Военным делом".

Это позволяет раньше обнаруживать цели и быстрее их уничтожать, что намерены сделать ВСУ весной.

Численность армии Украины, которую хотят задействовать в предстоящем наступлении, составляет от 120 до 140 тыс. военнослужащих.