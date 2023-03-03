Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на призыв руководителя Чечни Рамзана Кадырова объявить военное положение на территории российских регионов, которые граничат с Украиной.
Как отметил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, такую меру может ввести только президент.
"Сейчас каких-либо решений не принималось", — заключил Песков во время брифинга.
Ранее Кадыров выступил за объявление военного положения в регионах России. Причиной послужила атака украинских диверсантов на Брянскую область.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.