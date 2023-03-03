Песков: Путин не принимал решение о введении военного положения на границе с Украиной

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на призыв руководителя Чечни Рамзана Кадырова объявить военное положение на территории российских регионов, которые граничат с Украиной.

Как отметил пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина, такую меру может ввести только президент.

"Сейчас каких-либо решений не принималось", — заключил Песков во время брифинга.

Ранее Кадыров выступил за объявление военного положения в регионах России. Причиной послужила атака украинских диверсантов на Брянскую область.