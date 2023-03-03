В Сети появилось видео работы в воздухе работы самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России, взлетевшего с аэродрома Мачулищи под Минском, якобы "подбитого" украинским беспилотником.
На кадрах, показанных белорусским ресурсом ATN вчера, самолёт несёт боевое дежурство в небе республики. Он летит под прикрытием истребителей СУ-30. Съёмка ведётся из кабины одного из них.
Ранее кадры А-50 на аэродроме публиковало и Минобороны Белоруссии. Также вчера в Сети появилось видео подлёта украинского разведывательного дрона к российскому самолёту.
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