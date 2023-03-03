Появилось видео самолёта А-50 ВКС РФ в воздухе: борт выполняет боевые задачи

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео работы в воздухе работы самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России, взлетевшего с аэродрома Мачулищи под Минском, якобы "подбитого" украинским беспилотником.

На кадрах, показанных белорусским ресурсом ATN вчера, самолёт несёт боевое дежурство в небе республики. Он летит под прикрытием истребителей СУ-30. Съёмка ведётся из кабины одного из них.

Ранее кадры А-50 на аэродроме публиковало и Минобороны Белоруссии. Также вчера в Сети появилось видео подлёта украинского разведывательного дрона к российскому самолёту.