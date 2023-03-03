Путин подписал указ о срыве оборонного заказа в период военного положения

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Путин подписал указ, предусматривающий последствия в случае срыва оборонного заказа.

Согласно указу, за срыв госконтракта в условиях введённого военного положения на предприятии вводится внешнее госуправление.

Президент России в документе ссылается на военное положение, которое было введено в ряде регионов страны осенью прошлого года.

В указе от 19 октября 2022 года говорится о введении "полного" военного положение на новых территориях РФ. В остальных регионах России военное положение определено "частичное".

Ранее Дмитрий Песков объяснил, что Путин не вводил военное положение на границе с Украиной.