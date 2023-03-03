Командующий Восточной группировки войск вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский второй раз за неделю посетил Бахмут (Артёмовск). Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.
Отмечается, что командующий заслушал доклады командиров о положении дел в подчинённых подразделениях и ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности частей на линии фронта. Других подробностей визита не раскрывается.
Ранее Сырский уже приезжал в Бахмут в субботу. Он охарактеризовал ситуацию там как "сложную".
Сегодня стало известно, что один из командиров ВСУ с позывным "Мадьяр" спешно покинул Артёмовск. Также боевики подорвали железнодорожный мост на выезде из города, пытаясь задержать наступление российских сил.
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