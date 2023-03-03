Представители компании "Крушик" в Сербии прокомментировали информацию СМИ, согласно которой корпорация передаёт ВСУ реактивные боеприпасы.
"Недостоверные данные", — заявили представители предприятия.
Сербия не отправляет на Украину 122-миллиметровые ракеты "Град", подчеркнули в компании. В корпорации добавили, что она не заключала подобные контракты.
Ранее сербский лидер Александр Вучич отреагировал на послание российского коллеги Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава республики предрёк эскалацию конфликта Москвы и Киева, ужесточение боевых действий.
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Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.