Сербское предприятие опровергло данные об отправке боеприпасов на Украину

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители компании "Крушик" в Сербии прокомментировали информацию СМИ, согласно которой корпорация передаёт ВСУ реактивные боеприпасы.

"Недостоверные данные", — заявили представители предприятия.

Сербия не отправляет на Украину 122-миллиметровые ракеты "Град", подчеркнули в компании. В корпорации добавили, что она не заключала подобные контракты.

Ранее сербский лидер Александр Вучич отреагировал на послание российского коллеги Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава республики предрёк эскалацию конфликта Москвы и Киева, ужесточение боевых действий.