Взгляд: ракета "Изделие 305" ВКС РФ откроет новые возможности в ходе СВО на Украине

Подавить украинскую ПВО полностью России пока не удалось, но боевая авиация ВСУ, конечно, проигрывает российской. А новейшая разработка РФ, "Изделие 305", способна изменить ход спецоперации. К такому выводу пришёл автор газеты "Взгляд".

Сейчас одной из важных задач ВКС РФ на Украине является поражение целей, не подлетая к линии боевого соприкосновения. Осуществить это можно с помощью лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) "Изделие 305", которое может стать "хитом поля боя", пишет автор.

"ЛМУР — ракета массой в 105 кг, несущая достаточно тяжёлую боевую часть — 25 кг. Будучи дооснащенными специальными узлами подвески, её могут применять вертолеты Ка-52 и Ми-28. Также для ФСБ было построено несколько вертолетов Ми-8 спецназначения, способных применять ранний вариант этого оружия. Дальность ракеты в 14,5 километров", — сообщает источник.

ЛМУР применили на Украине в 2022 году весьма эффективно и безопасно для вертолётов ВКС РФ. Боевая часть ракеты способна поражать и броневик, и танк, и небольшие строения. "Изделие 305" имеет некоторые недостатки, но все они меркнут перед главным достоинством — ракетой может управлять оператор прямо с борта вертолёта или самолёта, а эта возможность даст российским войскам новые варианты и возможности.

То есть, можно поражать цели противника, находясь на достаточно далёком расстоянии от опасных участков, пишет автор материала.