Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ходаковский призвал не увлекаться Бахмутом или Угледаром: "Бывает всякое"
Буданов: решающая битва между РФ и Украиной будет весной и станет последней до окончания СВО
Скотт Риттер: ВСУ могут поднять восстание против Зеленского из-за провалов на фронте
Конгрессвуман Грин призвала США отказаться от поддержки Киева
МК: опубликованы видеокадры, на которых солдат ВСУ ныряет в залитый окоп
Украина потребовала от видеоигровых компаний бойкота Atomic Heart
Леонид Ярмольник прекратил совместную работу с Николаем Фоменко: "Переживал, но принял решение"
L'Express: Россия и Белоруссия через три года "нападут" на Эстонию и Литву
Участки недр федерального значения во внутренних водах будут выставляться на аукционы

Взгляд: ракета "Изделие 305" ВКС РФ откроет новые возможности в ходе СВО на Украине

Силовые структуры

Подавить украинскую ПВО полностью России пока не удалось, но боевая авиация ВСУ, конечно, проигрывает российской. А новейшая разработка РФ, "Изделие 305", способна изменить ход спецоперации. К такому выводу пришёл автор газеты "Взгляд".

Взгляд: ракета "Изделие 305" ВКС РФ откроет новые возможности в ходе СВО на Украине

Сейчас одной из важных задач ВКС РФ на Украине является поражение целей, не подлетая к линии боевого соприкосновения. Осуществить это можно с помощью лёгкой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) "Изделие 305", которое может стать "хитом поля боя", пишет автор.

"ЛМУР — ракета массой в 105 кг, несущая достаточно тяжёлую боевую часть — 25 кг. Будучи дооснащенными специальными узлами подвески, её могут применять вертолеты Ка-52 и Ми-28. Также для ФСБ было построено несколько вертолетов Ми-8 спецназначения, способных применять ранний вариант этого оружия. Дальность ракеты в 14,5 километров", — сообщает источник.

ЛМУР применили на Украине в 2022 году весьма эффективно и безопасно для вертолётов ВКС РФ. Боевая часть ракеты способна поражать и броневик, и танк, и небольшие строения. "Изделие 305" имеет некоторые недостатки, но все они меркнут перед главным достоинством — ракетой может управлять оператор прямо с борта вертолёта или самолёта, а эта возможность даст российским войскам новые варианты и возможности.

То есть, можно поражать цели противника, находясь на достаточно далёком расстоянии от опасных участков, пишет автор материала.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Шурыгин раскрыл цель атаки диверсантов на Брянскую область

Военный эксперт Шурыгин заявил, что одной из целей атаковавших Брянскую область террористов является провоцирование российского командования на проведение крупной войсковой операции.

Шурыгин: цель атаки диверсантов ВСУ на Брянскую область — спровоцировать РФ на крупную войсковую операцию
RV: разведка ВС РФ выследила группу боевиков ВСУ, атаковавших территорию России
Разведчики ликвидировали бандгруппу врага, совершавшую обстрелы приграничных населённых пунктов
Появилось видео подлёта дрона-камикадзе к аэродрому под Минском
Между Зеленским и командующим операцией в Донбассе Москалёвым возник конфликт — СМИ
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Один из проникших в Россию диверсантов владеет московский автосервисом
Россия знает, как защититься от диверсантов
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
В Госдепе США прокомментировали беседу Лаврова и Блинкена
Последние материалы
МК: опубликованы видеокадры, на которых солдат ВСУ ныряет в залитый окоп
Украина потребовала от видеоигровых компаний бойкота Atomic Heart
Леонид Ярмольник прекратил совместную работу с Николаем Фоменко: "Переживал, но принял решение"
L'Express: Россия и Белоруссия через три года "нападут" на Эстонию и Литву
Участки недр федерального значения во внутренних водах будут выставляться на аукционы
Крупный просчёт: WSJ об ошибках Запада в оценках успеха давления на Россию
Зеленский заявил, что ВСУ по-прежнему испытывают дефицит вооружений и боеприпасов
Conversation: ВСУ из страха лишиться дорогого западного оружия могут вообще его не задействовать
Эксперт: "Ипотечный брокер поможет получить одобрение на кредит в банке"
Швейцария давно перестала быть "нейтральной" страной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников