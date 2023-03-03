Ходаковский призвал не увлекаться Бахмутом или Угледаром: "Бывает всякое"

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия, увлёкшись Бахмутом или Угледаром, может оказаться перед очередной атакой, которая затмит тот же Бахмут, если не будет отражена. Такое мнение высказал командир батальона "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

Он обратил внимание на то, что Украина бережёт свой кадровый ресурс. А западные источники говорят о формировании новых украинских частей и наполнении существующих.

Радость от трудной и дорогой локальной победы может быть смыта горечью вероятной нелокальной утраты, предупредил комбат.

Он искренне пожелал русским войскам поставить точку в тяжёлой истории с Бахмутом, однако добавил, что думает сейчас о другом.

"О том, где и когда противник начнёт наступать, как мы его встретим и чем потом ответим. Имеющиеся перед глазами примеры свидетельствуют, что бывает всякое", — заключил командир "Востока".