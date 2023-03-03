Российский боец снял, как его отряд спас подорвавшуюся на мине женщину

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео боя российских разведчиков из батальона "Крым" с боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ), снятое нашлемной камерой одного из военнослужащих.

Бойцы попали под огонь боевиков во время разведки. Отряд решил вернуться на исходную позицию на окраине села. При отходе они обнаружили женщину с осколочными ранениями обеих ног.

Военные эвакуировали её под огнём противника. Чтобы доставить женщину в безопасное место, пришлось выгрузить из УАЗика сухпаёк.