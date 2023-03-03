Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин заявил, что руководству Украины было известно о готовящейся атаке на Брянскую область.
Он отметил, что операция была согласована с украинскими властями, "иначе она просто не могла бы пройти".
Он рассказал, что на российскую территорию проникли 45 человек, в том числе члены "партизанской сети".
Ранее сообщалось, что диверсант Денис Капустин до сих в пор остается совладельцем московского автосервиса "Бриолин Авто".
* запрещён на территории Российской Федерации.
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