Диверсант Капустин рассказал, что в Брянской области они действовали под руководством властей Украины

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин заявил, что руководству Украины было известно о готовящейся атаке на Брянскую область.

Он отметил, что операция была согласована с украинскими властями, "иначе она просто не могла бы пройти".

Он рассказал, что на российскую территорию проникли 45 человек, в том числе члены "партизанской сети".

Ранее сообщалось, что диверсант Денис Капустин до сих в пор остается совладельцем московского автосервиса "Бриолин Авто".

* запрещён на территории Российской Федерации.