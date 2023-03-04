Inews: на Украине уничтожили ещё одного британского наёмника

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине уничтожили ещё одного британского наёмника, сообщили СМИ. Известно, что боевик прибыл в Незалежную в апреле прошлого года.

Британец доставлял ВСУ оружие и боеприпасы на линию соприкосновения.

"Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце", — передаёт Inews.

По информации издания, британский наёмник был участником интернационального легиона ВСУ. В МИД страны заявили, что очень "сожалеют и поддерживают" семью боевика. Как именно умер наёмник, не уточняется.