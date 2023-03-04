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Житель Артёмовска Марченко рассказал о голоде в рядах ВСУ: "Дяденька, покушать ничего нету?"

Силовые структуры

Все пути снабжения артёмовской группировки ВСУ находятся под контролем российских войск, а потому боевикам приходится выпрашивать у горожан еду, рассказал местный житель Юрий Марченко.

Житель Артёмовска Марченко рассказал о голоде в рядах ВСУ: "Дяденька, покушать ничего нету?"

Пожилого мужчину накануне эвакуировали подальше от линии боевых действий на безопасную территорию, где он смог пообщаться с журналистами агентство РИА Новости.

"Некоторые (украинские солдаты. — Прим. ред.) приходили: "Дяденька у вас покушать ничего нету?" Я говорю: "Нету сынок, сам голодный", — сообщил Марченко о происходящем в Артёмовске.

Он добавил, что его сосед решил уехать на подконтрольную Киеву территорию, но сразу был насильно мобилизован и брошен обратно в город.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что ВС РФ не будут окружать украинскую группировку в Артёмовске, а постараются выдавить боевиков из населённого пункта.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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