Все пути снабжения артёмовской группировки ВСУ находятся под контролем российских войск, а потому боевикам приходится выпрашивать у горожан еду, рассказал местный житель Юрий Марченко.
Пожилого мужчину накануне эвакуировали подальше от линии боевых действий на безопасную территорию, где он смог пообщаться с журналистами агентство РИА Новости.
"Некоторые (украинские солдаты. — Прим. ред.) приходили: "Дяденька у вас покушать ничего нету?" Я говорю: "Нету сынок, сам голодный", — сообщил Марченко о происходящем в Артёмовске.
Он добавил, что его сосед решил уехать на подконтрольную Киеву территорию, но сразу был насильно мобилизован и брошен обратно в город.
Ранее американские аналитики пришли к выводу, что ВС РФ не будут окружать украинскую группировку в Артёмовске, а постараются выдавить боевиков из населённого пункта.
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