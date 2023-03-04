Марочко: российские военные максимально приблизились к ВСУ на Кременском участке фронта

На Кременском участке фронта в Донбассе российские войска максимально близко подошли к позициям вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, южнее Кременной между позициями ВС РФ и ВСУ не осталось так называемых серых зон. А в некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров. Собеседник издания отметил, что это позволяет российским военным без средств связи "вести диалог" с боевиками ВСУ.

Ранее появились сообщения, что военные РФ оттеснили ВСУ в Харьковской области и закрепились в трёх километрах от Купянска.