На Кременском участке фронта в Донбассе российские войска максимально близко подошли к позициям вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, южнее Кременной между позициями ВС РФ и ВСУ не осталось так называемых серых зон. А в некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров. Собеседник издания отметил, что это позволяет российским военным без средств связи "вести диалог" с боевиками ВСУ.
Ранее появились сообщения, что военные РФ оттеснили ВСУ в Харьковской области и закрепились в трёх километрах от Купянска.
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