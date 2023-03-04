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Атака украинской ДРГ на Брянщину: боевики публикуют новые кадры

0:45
Силовые структуры

В Сети появилось новое видео от террористов из украинской диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей накануне Брянскую область. Его выложили в Telegram-каналы сами боевики.

Атака украинской ДРГ на Брянщину: боевики публикуют новые кадры

На кадрах видно, как террористы пробираются по лесу к месту атаки. Настроение у всех хорошее, они шутят и с удовольствием позируют на камеру, делают селфи. Это несмотря на то, что боевики идут убивать мирных жителей.

За кадром один из них жалуется на оружие, которое даёт осечки. При этом некоторые из боевиков даже не считают нужным скрывать лица и позируют на камеру без масок.

Напомним, что 2 марта украинская ДРН атаковала Брянскую область.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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