Атака украинской ДРГ на Брянщину: боевики публикуют новые кадры

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось новое видео от террористов из украинской диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей накануне Брянскую область. Его выложили в Telegram-каналы сами боевики.

На кадрах видно, как террористы пробираются по лесу к месту атаки. Настроение у всех хорошее, они шутят и с удовольствием позируют на камеру, делают селфи. Это несмотря на то, что боевики идут убивать мирных жителей.

За кадром один из них жалуется на оружие, которое даёт осечки. При этом некоторые из боевиков даже не считают нужным скрывать лица и позируют на камеру без масок.

Напомним, что 2 марта украинская ДРН атаковала Брянскую область.