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RT: артиллерия ВС РФ ночью нанесла удар по стоянке техники ВСУ в Херсоне

0:42
Силовые структуры

Артиллерия российской армии ночью нанесла удар по стоянке техники вооружённых сил Украины (ВСУ) в промышленном районе Херсона. Об этом сообщает RT.

RT: артиллерия ВС РФ ночью нанесла удар по стоянке техники ВСУ в Херсоне

В экстренных службах заявили, что десятки украинских боевиков ликвидированы, ещё 12 получили ранения. Также уничтожено пять автомобилей.

Кроме того, отмечается, что ВСУ потеряли вчера гаубицу Д-30 и трёх солдат в районе Белозёрки Херсонской области, четверо получили ранения.

Сегодня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в районе Кременной российские войска максимально близко подошли к позициям ВСУ.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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