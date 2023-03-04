RT: артиллерия ВС РФ ночью нанесла удар по стоянке техники ВСУ в Херсоне

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллерия российской армии ночью нанесла удар по стоянке техники вооружённых сил Украины (ВСУ) в промышленном районе Херсона. Об этом сообщает RT.

В экстренных службах заявили, что десятки украинских боевиков ликвидированы, ещё 12 получили ранения. Также уничтожено пять автомобилей.

Кроме того, отмечается, что ВСУ потеряли вчера гаубицу Д-30 и трёх солдат в районе Белозёрки Херсонской области, четверо получили ранения.

Сегодня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в районе Кременной российские войска максимально близко подошли к позициям ВСУ.