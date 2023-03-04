Марочко: новый укрепрайон ВСУ выявили к северо-западу от Артёмовска

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

К северо-западу от Артёмовска в подконтрольном Киеву селе Миньковка выявлен новый укрепрайон вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что средствами разведки выявлены траншеи и опорные точки противника. На позициях находится также бронетехника и артиллерийские установки. Скопления живой силы и техники ВСУ в этом районе ранее отмечено не было, добавил Марочко.

Вчера в Сети появилось видео подрыва железнодорожного моста на выезде из Бахмута. Очевидно, ВСУ готовятся к отступлению и пытаются задержать продвижение сил России.

Добавим, комбат "Востока" Александр Ходаковский призвал не слишком увлекаться Бахмутом или Угледаром. Он считает, что ВСУ могут готовить "неприятный сюрприз" в другом месте.