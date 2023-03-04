К северо-западу от Артёмовска в подконтрольном Киеву селе Миньковка выявлен новый укрепрайон вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что средствами разведки выявлены траншеи и опорные точки противника. На позициях находится также бронетехника и артиллерийские установки. Скопления живой силы и техники ВСУ в этом районе ранее отмечено не было, добавил Марочко.
Вчера в Сети появилось видео подрыва железнодорожного моста на выезде из Бахмута. Очевидно, ВСУ готовятся к отступлению и пытаются задержать продвижение сил России.
Добавим, комбат "Востока" Александр Ходаковский призвал не слишком увлекаться Бахмутом или Угледаром. Он считает, что ВСУ могут готовить "неприятный сюрприз" в другом месте.
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