МК: Дандыкин заявил о потенциале и планах миллионных войск ВС Украины

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина планирует создать миллионную армию. Капитан 1-го ранга Василий Дандыкин оценил данные намерения Киева по доведению численности войск до 1,3 млн человек.

Он считает, что цифры являются запредельными. Они выступают фантазиями госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Джо Байдена, главы евродипломатии Жозепа Борреля и остальных западных элит.

Дандыкин считает, что на данный момент численность войск не имеет решающего значения.

"Миллион, а точнее уже меньше из-за существенных потерь ВСУ под Артёмовском, — это примерно то количество военнослужащих, которое в целом есть в украинской армии. Это вместе с тербатовцами и всеми остальными, кого они вообще смогли собрать", — сказал эксперт в беседе с "МК".

Он считает, что Украина не сможет набрать ещё 60 тысяч человек. ВСУ могут создать около 10-12 бригад с оружием НАТО, самоходными гаубицами, танками. В связи с этим России не стоит недооценивать противника. Сформированные бригады попытаются атаковать.