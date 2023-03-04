В предстоящем весеннем наступлении ВСУ собираются задействовать все сильные стороны и использовать их в своей тактике боевых действий. Об этом подробно рассказал военный эксперт, публицист и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.
Он считает, что оперативно-тактическое командование ВСУ показывает хорошую работу.
"Комбаты и комбриги ВСУ — это опытные военачальники, прошедшие, как минимум, год войны, а многие воюют с 2014–2015 годов", — отметил эксперт в беседе с "Военным делом".
Также он сообщил, что в войсках противника хорошо организована вертикаль боевого управления, базирующаяся на закрытых системах связи, обмена информацией и управления боем.
Шурыгин считает, что артиллерийские части ВСУ хорошо обучены и имеют богатый военный опыт. В заключении эксперт выделил разведку, которая интегрирована с данными НАТО и США. Это даёт возможность противнику оперативно получать информацию о русской армии.
Аналитик прогнозирует, что ВСУ попытаются достичь тактической внезапности в выборе мест ударов и определяющего превосходства — не менее чем семь к одному на этих участках. Кроме того, ВСУ попытаются нанести удары по штабам, узлам связи ВС РФ, а также складам с вооружением и ГСМ.
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