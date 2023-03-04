Шурыгин заявил о тактике наступления войск ВСУ в зоне СВО весной 2023 года

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В предстоящем весеннем наступлении ВСУ собираются задействовать все сильные стороны и использовать их в своей тактике боевых действий. Об этом подробно рассказал военный эксперт, публицист и постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Он считает, что оперативно-тактическое командование ВСУ показывает хорошую работу.

"Комбаты и комбриги ВСУ — это опытные военачальники, прошедшие, как минимум, год войны, а многие воюют с 2014–2015 годов", — отметил эксперт в беседе с "Военным делом".

Также он сообщил, что в войсках противника хорошо организована вертикаль боевого управления, базирующаяся на закрытых системах связи, обмена информацией и управления боем.

Шурыгин считает, что артиллерийские части ВСУ хорошо обучены и имеют богатый военный опыт. В заключении эксперт выделил разведку, которая интегрирована с данными НАТО и США. Это даёт возможность противнику оперативно получать информацию о русской армии.

Аналитик прогнозирует, что ВСУ попытаются достичь тактической внезапности в выборе мест ударов и определяющего превосходства — не менее чем семь к одному на этих участках. Кроме того, ВСУ попытаются нанести удары по штабам, узлам связи ВС РФ, а также складам с вооружением и ГСМ.