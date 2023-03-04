Глава группы немецких компаний Rheinmetall заявил, что хочет построить на Украине танковый завод, чтобы выпускать по 400 единиц техники ежегодно для ВСУ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что подобные сообщения — обычный троллинг киевского режима.
Если немцы всё же решатся на такой шаг, то Россия встретит новое предприятие феерично:
"Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал чиновник.
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