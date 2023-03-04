Медведев предложил ударить "Калибрами" по танковому заводу немецкого Rheinmetall на Украине

0:33 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава группы немецких компаний Rheinmetall заявил, что хочет построить на Украине танковый завод, чтобы выпускать по 400 единиц техники ежегодно для ВСУ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что подобные сообщения — обычный троллинг киевского режима.

Если немцы всё же решатся на такой шаг, то Россия встретит новое предприятие феерично:

"Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал чиновник.