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Медведев предложил ударить "Калибрами" по танковому заводу немецкого Rheinmetall на Украине

0:33
Силовые структуры

Глава группы немецких компаний Rheinmetall заявил, что хочет построить на Украине танковый завод, чтобы выпускать по 400 единиц техники ежегодно для ВСУ. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев считает, что подобные сообщения — обычный троллинг киевского режима.

Медведев предложил ударить "Калибрами" по танковому заводу немецкого Rheinmetall на Украине

Если немцы всё же решатся на такой шаг, то Россия встретит новое предприятие феерично:

"Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал чиновник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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