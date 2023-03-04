РИА Новости: снайперши ВСУ метко стреляют по мирным жителям Артёмовска

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Юрия Марченко эвакуировали из Артёмовска после того, как его жену убила снайперша ВСУ. Он чудом остался жив, пуля пролетела мимо.

"Двадцать второго февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился, рядом пуля пролетела", — со слезами на глазах говорит мужчина РИА Новости.

Соседка Марченко рассказывала, что стреляла женщина-военнослужащая украинский войск в соответствующей экипировке из винтовки с расстояния 100 метров. Находилась снайперша на чердаке в доме напротив.

Погибшую супругу Юрий похоронил прямо в огороде, так как добраться до кладбища безопасно невозможно.

Отметим, что ситуация в Артёмовске для ВСУ ухудшается с каждым днём, город практически окружён, отступать некуда.