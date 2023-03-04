Юрия Марченко эвакуировали из Артёмовска после того, как его жену убила снайперша ВСУ. Он чудом остался жив, пуля пролетела мимо.
"Двадцать второго февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился, рядом пуля пролетела", — со слезами на глазах говорит мужчина РИА Новости.
Соседка Марченко рассказывала, что стреляла женщина-военнослужащая украинский войск в соответствующей экипировке из винтовки с расстояния 100 метров. Находилась снайперша на чердаке в доме напротив.
Погибшую супругу Юрий похоронил прямо в огороде, так как добраться до кладбища безопасно невозможно.
Отметим, что ситуация в Артёмовске для ВСУ ухудшается с каждым днём, город практически окружён, отступать некуда.
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