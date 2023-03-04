Боевики 57-й бригады ВСУ пожаловались Зеленскому на действия командования в зоне СВО на Украине

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео с очередными жалобами военнослужащих ВС Украины с просьбой о помощи. На кадрах боевики второй механизированной роты 17-го батальона 57-й бригады военной части А4279 высказали недовольство действиями командования, которое не обеспечило их должным снаряжением.

Солдаты сообщают, что им не хватает приборов ночного видения, раций. Из-за этого погибает множество военнослужащих. Боевиков перевели Херсонского направления на Бахмутское (Артёмовское), где они находились 1,5 месяца. Позже подразделению дали приказ ехать в Константиновку для переоформления.

"Мы говорили нашему командованию о тяжёлом моральном состоянии. Однако оно требовало выполнять дальнейшие боевые задания. В связи с вышесказанным при невыполнении задания мы оказываемся преступниками", — говорят военные.

Военные выразили готовность выполнять боевые задачи. Но для этого просят предоставить вооружение и обмундирование для дальнейшей службы.

Ранее сообщалось, что снайпер ВС РФ с первого выстрела уничтожил боевика ВС Украины в зоне СВО.