Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Корреспонденты РИА Новости сообщили об успехах армии РФ.
Опубликованы видеокадры, на которых танк ВС Украины был сожжён сразу же первым пристрелочным из РСЗО "Град". Аэроразведка первой Славянской бригады обнаружила технику врага и передала координаты её перемещения боевому расчёту.
Реактивные снаряды РСЗО "Град" не являются управляемыми, однако каким-то образом русские бойцы смогли поразить танк одним пристрелочным залпом.
Ранее сообщалось о видеокадрах уничтожения военного ВС Украины снайпером ВС РФ.
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Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.