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РИА Новости: опубликованы видеокадры поражения танка ВСУ первым снарядом из РСЗО "Град" ВС РФ

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Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Корреспонденты РИА Новости сообщили об успехах армии РФ.

Опубликованы видеокадры, на которых танк ВС Украины был сожжён сразу же первым пристрелочным из РСЗО "Град". Аэроразведка первой Славянской бригады обнаружила технику врага и передала координаты её перемещения боевому расчёту.

Реактивные снаряды РСЗО "Град" не являются управляемыми, однако каким-то образом русские бойцы смогли поразить танк одним пристрелочным залпом.

Ранее сообщалось о видеокадрах уничтожения военного ВС Украины снайпером ВС РФ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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