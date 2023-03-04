Западное СМИ впервые увидело нацистов на Украине

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Западные средства массовой информации в первый раз смогли увидеть националистов на Украине.

Такое прозрение случилось у американского телеканала CNN.

"Есть некоторые реальные проблемы, с которыми украинцам следует быть очень осторожными. Для них важно быть как можно более "чистыми", — цитирует автора статьи Седрика Лейтона журналист Руслан Осташко.

Ведущий Джон Воуз отметил, что президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил о наличии нацистов на Украине. Любопытно, что эксперт заявил, что своими словами "возможно, нанёс Украине вред", подытожил ведущий Первого канала.