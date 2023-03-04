В Израиле будут штрафовать за украинский флаг

В Израиле теперь будут штрафовать за флаг Украины.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Telegram-канал Руслана Осташко.

Местные жители рассказывают, что в Израиле введён закон против украинских флагов, на домах на улице. Поместившим "жовто-блакитный" флаг на своём доме грозит штраф — 10 тысяч шекелей. В переводе на российские деньги, это чуть более 200 тысяч рублей. Об этом не скрывая радости сообщают сами жители.

"Где бы ваш флаг не висел в Израиле, будет штраф. Израиль проснулся, укропы. Вешайте свои флаги у себя дома", — цитирует граждан Израиля ведущий Первого канала.