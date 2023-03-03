ВС РФ продолжают успешные действия на самых горячих участках СВО.
На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике врага — потери противника составили до ста боевиков ВСУ убитыми и ранеными.
На Лиманском направлении уничтожено более 200 украинских неонацистов, на Донецком направлении до 210 украинцев, пишет "Русская Весна".
Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен мобильный узел связи. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили более 70 украинских военнослужащих.
На Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских боевиков, а всего за сутки нанесено поражение 92 артподразделениям ВСУ.
Подсчёты показывают, что киевская власть за сутки потеряла более 600 человек.
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