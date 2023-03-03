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Армия России наступает на фронтах, уничтожено более 600 боевиков ВСУ

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Силовые структуры

ВС РФ продолжают успешные действия на самых горячих участках СВО.

Армия России наступает на фронтах, уничтожено более 600 боевиков ВСУ

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике врага — потери противника составили до ста боевиков ВСУ убитыми и ранеными.

На Лиманском направлении уничтожено более 200 украинских неонацистов, на Донецком направлении до 210 украинцев, пишет "Русская Весна".

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен мобильный узел связи. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили более 70 украинских военнослужащих.

На Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских боевиков, а всего за сутки нанесено поражение 92 артподразделениям ВСУ.

Подсчёты показывают, что киевская власть за сутки потеряла более 600 человек.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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