Армия России наступает на фронтах, уничтожено более 600 боевиков ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ продолжают успешные действия на самых горячих участках СВО.

На Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике врага — потери противника составили до ста боевиков ВСУ убитыми и ранеными.

На Лиманском направлении уничтожено более 200 украинских неонацистов, на Донецком направлении до 210 украинцев, пишет "Русская Весна".

Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка уничтожен мобильный узел связи. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ за сутки составили более 70 украинских военнослужащих.

На Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских боевиков, а всего за сутки нанесено поражение 92 артподразделениям ВСУ.

Подсчёты показывают, что киевская власть за сутки потеряла более 600 человек.