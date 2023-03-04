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РВ: военные ДНР атаковали "Ланцетом" гаубицу ВСУ прямо во время огня по Донецку

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Силовые структуры

Российские военные из добровольческого батальона "Каскад" атаковали на Авдеевском направлении американскую гаубицу М777 ("Три топора") прямо во время огня по Донецку. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они отмечают, что боевики ВСУ из гаубицы, поставленной киевскому режиму Соединёнными Штатами, вели огонь по мирным жителям столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). Позицию удалось засечь бойцам ОБТФ "Каскад" и отправить туда высокоточный барражирующий боеприпас "Ланцет". Орудие было успешно уничтожено вместе с расчётом.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения российскими разведчиками базы боевиков ВСУ, откуда они обстреливали территорию России.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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