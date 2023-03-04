Российские военные из добровольческого батальона "Каскад" атаковали на Авдеевском направлении американскую гаубицу М777 ("Три топора") прямо во время огня по Донецку. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они отмечают, что боевики ВСУ из гаубицы, поставленной киевскому режиму Соединёнными Штатами, вели огонь по мирным жителям столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). Позицию удалось засечь бойцам ОБТФ "Каскад" и отправить туда высокоточный барражирующий боеприпас "Ланцет". Орудие было успешно уничтожено вместе с расчётом.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения российскими разведчиками базы боевиков ВСУ, откуда они обстреливали территорию России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.