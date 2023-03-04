РВ: военные ДНР атаковали "Ланцетом" гаубицу ВСУ прямо во время огня по Донецку

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные из добровольческого батальона "Каскад" атаковали на Авдеевском направлении американскую гаубицу М777 ("Три топора") прямо во время огня по Донецку. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они отмечают, что боевики ВСУ из гаубицы, поставленной киевскому режиму Соединёнными Штатами, вели огонь по мирным жителям столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). Позицию удалось засечь бойцам ОБТФ "Каскад" и отправить туда высокоточный барражирующий боеприпас "Ланцет". Орудие было успешно уничтожено вместе с расчётом.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения российскими разведчиками базы боевиков ВСУ, откуда они обстреливали территорию России.