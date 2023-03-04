Русская армия уничтожает подкрепления ВСУ в Харьковской области

Российские Вооружённые силы продолжают уничтожать подкрепления националистов киевского режима в Харьковской области.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В районе населённого пункта Гряниковка на Купянском направлении к боевикам украинской армии подошло подкрепление и спряталось в доме. Постройка была оперативно накрыта артиллеристами ВС РФ, после чего к нацистам ВСУ подошло подкрепление для эвакуации тяжелораненых. Однако по ним нанёс удар беспилотник армии РФ.

Ранее сообщалось, что в Донбасс перебросили Президентскую роту Зеленского.