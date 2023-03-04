Российские Вооружённые силы продолжают уничтожать подкрепления националистов киевского режима в Харьковской области.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В районе населённого пункта Гряниковка на Купянском направлении к боевикам украинской армии подошло подкрепление и спряталось в доме. Постройка была оперативно накрыта артиллеристами ВС РФ, после чего к нацистам ВСУ подошло подкрепление для эвакуации тяжелораненых. Однако по ним нанёс удар беспилотник армии РФ.
Ранее сообщалось, что в Донбасс перебросили Президентскую роту Зеленского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.