NBC: в США для обучения управлению боевыми самолётами прибыли два украинских пилота

Два пилота вооружённых сил Украины прибыли в США, чтобы пройти обучение по управлению западными боевыми самолётами, в том числе и истребителями F-16, сообщили американские СМИ.

По их данным, в ходе обучения, США и союзники НАТО намерены выяснить, сколько времени нужно ВСУ, чтобы освоить боевые истребители.

"По словам официальных лиц, навыки украинцев оцениваются на тренажёрах на военной базе США в Тусоне, штат Аризона, и вскоре к ним могут присоединиться другие пилоты. Власти США одобрили отправку ещё до 10 украинских пилотов в США для дальнейшей оценки уже в этом месяце", — передаёт NBC.

Как подчеркнуло издание, по данным источника, тренинги украинских пилотов не повлияют на позицию Вашингтона по поставкам киевскому режиму истребителей, в том числе и F-16.