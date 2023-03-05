Два пилота вооружённых сил Украины прибыли в США, чтобы пройти обучение по управлению западными боевыми самолётами, в том числе и истребителями F-16, сообщили американские СМИ.
По их данным, в ходе обучения, США и союзники НАТО намерены выяснить, сколько времени нужно ВСУ, чтобы освоить боевые истребители.
"По словам официальных лиц, навыки украинцев оцениваются на тренажёрах на военной базе США в Тусоне, штат Аризона, и вскоре к ним могут присоединиться другие пилоты. Власти США одобрили отправку ещё до 10 украинских пилотов в США для дальнейшей оценки уже в этом месяце", — передаёт NBC.
Как подчеркнуло издание, по данным источника, тренинги украинских пилотов не повлияют на позицию Вашингтона по поставкам киевскому режиму истребителей, в том числе и F-16.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.