Миномётчики ВДВ РФ "аккуратно" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и пехоту противника

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский десант из миномётов уничтожил наблюдательный пункт и скопление личного состава украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики.

"Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. Цель поражена, активность прекращена", — пояснил командующий миномётной батарей журналистам агентства РИА Новости.

Он добавил, что стрельба велась из 120-мм миномётов 2Б11.

Как рассказал десантник, позже разведке удалось обнаружить скопление живой силы неприятеля, которое было также уничтожено "точно и аккуратно".

Ранее военный эксперт опубликовал видео, в котором бойцы противотанковыми ракетами "распотрошили" опорный пункт националистов.