Российский десант из миномётов уничтожил наблюдательный пункт и скопление личного состава украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики.
"Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. Цель поражена, активность прекращена", — пояснил командующий миномётной батарей журналистам агентства РИА Новости.
Он добавил, что стрельба велась из 120-мм миномётов 2Б11.
Как рассказал десантник, позже разведке удалось обнаружить скопление живой силы неприятеля, которое было также уничтожено "точно и аккуратно".
Ранее военный эксперт опубликовал видео, в котором бойцы противотанковыми ракетами "распотрошили" опорный пункт националистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.