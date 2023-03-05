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Миномётчики ВДВ РФ "аккуратно" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и пехоту противника

0:46
Силовые структуры

Российский десант из миномётов уничтожил наблюдательный пункт и скопление личного состава украинских боевиков на территории Луганской Народной Республики.

Миномётчики ВДВ РФ "аккуратно" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и пехоту противника

"Первая цель была плановая — наблюдательный пункт противника. Цель поражена, активность прекращена", — пояснил командующий миномётной батарей журналистам агентства РИА Новости.

Он добавил, что стрельба велась из 120-мм миномётов 2Б11.

Как рассказал десантник, позже разведке удалось обнаружить скопление живой силы неприятеля, которое было также уничтожено "точно и аккуратно".

Ранее военный эксперт опубликовал видео, в котором бойцы противотанковыми ракетами "распотрошили" опорный пункт националистов.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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