Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) всё чаще встречаются передовыми дозорами ВС РФ на Купянском направлении, рассказал отставной подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.
Он добавил, что разведчики докладывают о выдвижении из Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки противника малыми группами в направлении российских позиций.
"Вероятнее всего, это диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются собрать информацию о наших войсках, а также выявить слабые места в обороне", — предположил Марочко в интервью агентству ТАСС.
Он добавил, что принадлежность подразделений неприятеля к ДРГ подтверждает соответствующая экипировка и характерные действия.
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