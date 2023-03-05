Подполковник Марочко: Киев активизировал работу диверсантов на Купянском направлении

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) всё чаще встречаются передовыми дозорами ВС РФ на Купянском направлении, рассказал отставной подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что разведчики докладывают о выдвижении из Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки противника малыми группами в направлении российских позиций.

"Вероятнее всего, это диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются собрать информацию о наших войсках, а также выявить слабые места в обороне", — предположил Марочко в интервью агентству ТАСС.

Он добавил, что принадлежность подразделений неприятеля к ДРГ подтверждает соответствующая экипировка и характерные действия.

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