Командование российской армии создаёт условия для проведения нескольких наступательных операций на юге Украины, заявили эксперты Института изучения войны (ISW) из США.
ВС РФ продолжают окружение Артёмовска и наносят удары вдоль линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщили аналитики в регулярной сводке.
"Российские силы, по-видимому, обеспечили достаточное позиционное преимущество, чтобы вести обходные действия против определенных частей Артемовска", — отмечают специалисты ISW.
По их словам, Генштаб ВСУ будет вынужден отдать приказ об отступлении из населённого пункта, иначе вся артёмовская группировка окажется в окружении.
Ранее американский военный аналитик заявил, что освобождение русскими Артёмовска станет тяжелейшим ударом по снабжению украинской армии.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.