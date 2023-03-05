ISW: ВС РФ готовятся к крупному наступлению на юге Украины и продолжают окружать Артёмовск

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование российской армии создаёт условия для проведения нескольких наступательных операций на юге Украины, заявили эксперты Института изучения войны (ISW) из США.

ВС РФ продолжают окружение Артёмовска и наносят удары вдоль линии боевого соприкосновения в ДНР, сообщили аналитики в регулярной сводке.

"Российские силы, по-видимому, обеспечили достаточное позиционное преимущество, чтобы вести обходные действия против определенных частей Артемовска", — отмечают специалисты ISW.

По их словам, Генштаб ВСУ будет вынужден отдать приказ об отступлении из населённого пункта, иначе вся артёмовская группировка окажется в окружении.

Ранее американский военный аналитик заявил, что освобождение русскими Артёмовска станет тяжелейшим ударом по снабжению украинской армии.