ВС РФ на Украине уже напрямую воюют с альянсом НАТО, а значит победа в спецоперации автоматически предотвратит бойню в Европе.
Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Но такое противостояние с НАТО приведёт к жертвам с нашей стороны, однако по-другому у нас не получается.
А если самолёты и вертолёты будут обслуживаться в ЕС, то их надо уничтожать там.
"Если самолёты, с которых будут наноситься удары по российским войскам, будут располагаться на территории Польши или Румынии, у нас будут все основания наносить по ним удары. Пока же самолёты только ремонтируют на территории стран Восточной Европы, а потом переправляют на Украину", — отметил аналитик.
Ранее сообщалось, что националисты в Артёмовске заставляли мирное население писать антироссийские заявления.
Боевики ВСУ обстреливали жилые кварталы города с мая прошлого года, а полиция заставляла граждан писать заявления, что они якобы страдают от действий армии России. Об этом рассказали сами эвакуированные жители Артёмовска.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.