Евсеев: РФ для победы над ВСУ готовы бить по аэродромам на территории Польши и Румынии

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС РФ на Украине уже напрямую воюют с альянсом НАТО, а значит победа в спецоперации автоматически предотвратит бойню в Европе.

Об этом заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Но такое противостояние с НАТО приведёт к жертвам с нашей стороны, однако по-другому у нас не получается.

А если самолёты и вертолёты будут обслуживаться в ЕС, то их надо уничтожать там.

"Если самолёты, с которых будут наноситься удары по российским войскам, будут располагаться на территории Польши или Румынии, у нас будут все основания наносить по ним удары. Пока же самолёты только ремонтируют на территории стран Восточной Европы, а потом переправляют на Украину", — отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что националисты в Артёмовске заставляли мирное население писать антироссийские заявления.

Боевики ВСУ обстреливали жилые кварталы города с мая прошлого года, а полиция заставляла граждан писать заявления, что они якобы страдают от действий армии России. Об этом рассказали сами эвакуированные жители Артёмовска.