Reuters: элитные подразделения ВСУ не могут сдержать продвижение армии России в Артёмовске

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Несмотря на то что Киев перебросил в Артёмовск (Бахмут) элитные подразделения ВСУ, регулярная российская армия планомерно продвигается в северных пригородах населённого пункта.

Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Великобритании.

"За последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте. Используемые Украиной маршруты снабжения гарнизона города становятся всё более ограниченными", — пишут журналисты Reuters.

Аналитики также напоминают, что сейчас российские подразделения могут атаковать сразу с трёх сторон, а это практически лишает шансов защитников Артёмовска, которые испытывают острый "снарядный голод".