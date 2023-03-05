Несмотря на то что Киев перебросил в Артёмовск (Бахмут) элитные подразделения ВСУ, регулярная российская армия планомерно продвигается в северных пригородах населённого пункта.
Об этом сообщили британские СМИ со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Великобритании.
"За последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте. Используемые Украиной маршруты снабжения гарнизона города становятся всё более ограниченными", — пишут журналисты Reuters.
Аналитики также напоминают, что сейчас российские подразделения могут атаковать сразу с трёх сторон, а это практически лишает шансов защитников Артёмовска, которые испытывают острый "снарядный голод".
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.