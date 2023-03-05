Дробницкий: Вашингтон споткнулся о Россию и разозлил Китай до предела

США пытаются рассорить центр Азии сразу с двумя своими стратегическими противниками — Москвой и Пекином. Попытки Вашингтона создать вокруг России различные блокады видны невооружённым глазом.

Об этом заявил политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий.

Однако Белый дом сел в галошу из-за нулевого уровня исследования российской экономики. И, конечно, уровень развития и структуру российской экономики Вашингтон не понимает, отметил аналитик.

Он сейчас активно-судорожно пытается исследовать экономику РФ, при этом потеряв агентуру в самом различном смысле этого слова — и не обязательно только ЦРУ. У США были источники информации — но все компании из РФ они вывезли, а значит и разведданных у американцев мало, подчеркнул Дробницкий.

"Второй момент — есть Китай, который пошёл им навстречу, а они ему по мордасам — сумели разозлить Пекин до предела. Больше всего КНР не понравилось, что США как всегда с презрением и высокомерием отвергли китайский мирный план", — подытожил эксперт.