США пытаются рассорить центр Азии сразу с двумя своими стратегическими противниками — Москвой и Пекином. Попытки Вашингтона создать вокруг России различные блокады видны невооружённым глазом.
Об этом заявил политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий.
Однако Белый дом сел в галошу из-за нулевого уровня исследования российской экономики. И, конечно, уровень развития и структуру российской экономики Вашингтон не понимает, отметил аналитик.
Он сейчас активно-судорожно пытается исследовать экономику РФ, при этом потеряв агентуру в самом различном смысле этого слова — и не обязательно только ЦРУ. У США были источники информации — но все компании из РФ они вывезли, а значит и разведданных у американцев мало, подчеркнул Дробницкий.
"Второй момент — есть Китай, который пошёл им навстречу, а они ему по мордасам — сумели разозлить Пекин до предела. Больше всего КНР не понравилось, что США как всегда с презрением и высокомерием отвергли китайский мирный план", — подытожил эксперт.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.