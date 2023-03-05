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Дробницкий: Вашингтон споткнулся о Россию и разозлил Китай до предела

Силовые структуры

США пытаются рассорить центр Азии сразу с двумя своими стратегическими противниками — Москвой и Пекином. Попытки Вашингтона создать вокруг России различные блокады видны невооружённым глазом.

Дробницкий: Вашингтон споткнулся о Россию и разозлил Китай до предела

Об этом заявил политолог-международник, американист Дмитрий Дробницкий.

Однако Белый дом сел в галошу из-за нулевого уровня исследования российской экономики. И, конечно, уровень развития и структуру российской экономики Вашингтон не понимает, отметил аналитик.

Он сейчас активно-судорожно пытается исследовать экономику РФ, при этом потеряв агентуру в самом различном смысле этого слова — и не обязательно только ЦРУ. У США были источники информации — но все компании из РФ они вывезли, а значит и разведданных у американцев мало, подчеркнул Дробницкий.

"Второй момент — есть Китай, который пошёл им навстречу, а они ему по мордасам — сумели разозлить Пекин до предела. Больше всего КНР не понравилось, что США как всегда с презрением и высокомерием отвергли китайский мирный план", — подытожил эксперт.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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