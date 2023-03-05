Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россия представила свой ответ HIMARS на основе "Торнадо-С"
В зоне СВО появилось большое количество БТР МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М
Baltic Security показало кадры с военной техникой ВС США в польском порту Гдыни
РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ на Кременском направлении
Дробницкий: Вашингтон споткнулся о Россию и разозлил Китай до предела
Певец Данил Плужников после победы в шоу "Голос. Дети" рассказал о серьёзном лечении
Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
Полковник ВС США Макгрегор: украинцы оказались не способны управлять западной техникой
Reuters: элитные подразделения ВСУ не могут сдержать продвижение армии России в Артёмовске

CNN: спикер ВСУ Череватый заявил, что массового вывода войск из Артёмовска нет

0:55
Силовые структуры

Киевское командование настроено решительно. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Чреватый заявил, что отвода войск от Артёмовска (Бахмута) не будет. Вместо этого принято решение сопротивляться российским войскам дальше, перестраивая оборону.

CNN: спикер ВСУ Череватый заявил, что массового вывода войск из Артёмовска нет

Массового вывода подразделений на данный момент нет, а все слухи вокруг этого идут из-за того, что ВСУ меняют позиции и все ротации плановые, сообщил Череватый в интервью для CNN.

"Бои в Бахмуте больше идут на окраинах, а город контролируется украинскими силами обороны: ВСУ, Пограничной службой и Нацгвардией", — сказал он.

В "артёмовской мясорубке" ежедневно гибнут огромное количество солдат ВСУ, но, несмотря на это, он уверен, что ситуацию в городе можно контролировать и ВС РФ не смогут выбить украинские силы. Череватый также отметил, что в Бахмут идёт переброска новых резервов в виде мобилизованных, но факт вывода оттуда командования и боеспособных частей говорит сам за себя.

Ранее стало известно, что в Артёмовске замечены украинские снайперши, которые убивают местных жителей прямо через окна домов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Шурыгин назвал сильные стороны ВСУ, которые они задействуют в весеннем наступлении

ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.

Шурыгин заявил о тактике наступления войск ВСУ в зоне СВО весной 2023 года
Россия начала применять на Украине новые мощные планирующие бомбы УПАБ-1500Б в 1500 кг
ВС РФ начали применять новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
Опубликовано видео, на котором снайпер ВС РФ одним выстрелом уничтожил боевика ВСУ
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
Бывший генпрокурор Украины заявил о приказе оставить Бахмут
В Израиле станут штрафовать за флаг Украины
Когда ВСУ начнут масштабное наступление, рассказал эксперт
Когда ВСУ начнут масштабное наступление, рассказал эксперт
Последние материалы
Baltic Security показало кадры с военной техникой ВС США в польском порту Гдыни
РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ на Кременском направлении
Самый уютный уголок на земле: что можно построить на дачном участке
CNN: спикер ВСУ Череватый заявил, что массового вывода войск из Артёмовска нет
Дачная "санта-барбара": огурец не любит картофель, а морковь не выносит укроп и свёклу
Дробницкий: Вашингтон споткнулся о Россию и разозлил Китай до предела
Певец Данил Плужников после победы в шоу "Голос. Дети" рассказал о серьёзном лечении
Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
Полковник ВС США Макгрегор: украинцы оказались не способны управлять западной техникой
Reuters: элитные подразделения ВСУ не могут сдержать продвижение армии России в Артёмовске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников