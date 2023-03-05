CNN: спикер ВСУ Череватый заявил, что массового вывода войск из Артёмовска нет

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевское командование настроено решительно. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Чреватый заявил, что отвода войск от Артёмовска (Бахмута) не будет. Вместо этого принято решение сопротивляться российским войскам дальше, перестраивая оборону.

Массового вывода подразделений на данный момент нет, а все слухи вокруг этого идут из-за того, что ВСУ меняют позиции и все ротации плановые, сообщил Череватый в интервью для CNN.

"Бои в Бахмуте больше идут на окраинах, а город контролируется украинскими силами обороны: ВСУ, Пограничной службой и Нацгвардией", — сказал он.

В "артёмовской мясорубке" ежедневно гибнут огромное количество солдат ВСУ, но, несмотря на это, он уверен, что ситуацию в городе можно контролировать и ВС РФ не смогут выбить украинские силы. Череватый также отметил, что в Бахмут идёт переброска новых резервов в виде мобилизованных, но факт вывода оттуда командования и боеспособных частей говорит сам за себя.

Ранее стало известно, что в Артёмовске замечены украинские снайперши, которые убивают местных жителей прямо через окна домов.