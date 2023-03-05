В зоне СВО появилось большое количество БТР МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры бронетранспортёров МТ-ЛБ с установленной корабельной зенитной установкой 2М-3М. Замечен эшелон машин, двигающихся в сторону фронта.

В базовой комплектации установки вооружены двумя автоматическими пушками М-110 калибра 25 мм. Но в данном случае они заменены на два пулемёта КПВТ калибра 14,5 мм, пишет "Военное обозрение". В зону СВО идёт активная поставка МТ-ЛБ с такими башнями.

Установка 2М-3М была разработана в начале 1950 годов в качестве средства самообороны небольших кораблей.

Ранее сообщалось, что в районе Кременной артиллеристы при помощи разведчиков, корректировавших огонь, поразили из миномёта пехоту ВСУ.