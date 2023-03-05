Солдаты ВСУ пожаловались на плохое и дешёвое обмундирование в войсках

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащие украинской армии записали видеообращение, в котором пожаловались на плохое обмундирование, а именно на шлемы.

Один военный демонстрирует чёрную каску, которую он купил на свои деньги. По словам бойца, такие шлемы носят военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серко.

Далее солдат показывает зелёную каску. По словам его товарища, такие шлемы были выданы 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии Украины "Хортица".

Далее два головных убора ударяют друг о друга, в результате чего зелёный шлем получает небольшую вмятину. Один из военных пошутил, что один раз — и "минус голова".