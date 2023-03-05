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Солдаты ВСУ пожаловались на плохое и дешёвое обмундирование в войсках

0:49
Силовые структуры

Военнослужащие украинской армии записали видеообращение, в котором пожаловались на плохое обмундирование, а именно на шлемы.

Солдаты ВСУ пожаловались на плохое и дешёвое обмундирование в войсках

Один военный демонстрирует чёрную каску, которую он купил на свои деньги. По словам бойца, такие шлемы носят военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серко.

Далее солдат показывает зелёную каску. По словам его товарища, такие шлемы были выданы 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии Украины "Хортица".

Далее два головных убора ударяют друг о друга, в результате чего зелёный шлем получает небольшую вмятину. Один из военных пошутил, что один раз — и "минус голова".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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