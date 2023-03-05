Военнослужащие украинской армии записали видеообращение, в котором пожаловались на плохое обмундирование, а именно на шлемы.
Один военный демонстрирует чёрную каску, которую он купил на свои деньги. По словам бойца, такие шлемы носят военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Серко.
Далее солдат показывает зелёную каску. По словам его товарища, такие шлемы были выданы 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии Украины "Хортица".
Далее два головных убора ударяют друг о друга, в результате чего зелёный шлем получает небольшую вмятину. Один из военных пошутил, что один раз — и "минус голова".
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